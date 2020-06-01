إشادة برلمانية بتحسين الصادرات.. نواب: مصر الثاني عشر عالميًا في تصدير شفرات الحلاقة.. ويؤكدون: القاهرة تتميز بصناعة سيارات الغاز والكهرباء خلال الفترة القادمة

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كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تحسن صادرات مصر في عدد من المجالات بنهاية عام 2018، والتي تأتي نتاج الخطط التي وضعها مجلس إدارة المجلس التصديري بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار خطتها لدعم الصادرات المصرية وزيادتها لـ 2030.
أشار التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، الأحد، إلى احتلال مصر المركز الثاني عشر عالميًا في تصدير شفرات الحلاقة لعام 2018، وذلك بالإضافة إلى وصول حجم الصادرات المصرية لـ"سخانات المياه" إلى 50.7 مليون دولار بنهاية 2018، لتصبح من أكبر الدول بالعالم في تصدير هذا المنتج.
وحول هذا الامر استطلع موقع صدى البلد أراء عدد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذين اكدوا جميعا، أن مصر تتميز بمصانع الإنتاج الحربى وشركات الأعمال التي تنتج منتجا مناسبا وبجودة عالية تساهم فى زيادة عملية التصدير للخارج، مطالبين بضرورة التنوع فى التصنيع والصدير للخارج لتوفير عملة صعبة ووظائف جديدة.
أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة في تحسين صادرات مصر فى عدد كبير من المجالات خلال السنوات الماضية والتى تأتى نتائج الخطط التي وضعتها الدولة من أجل دعم الصادرات المصرية وزيادتها لـ 2030.
وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن مصنع لورد لشفرات الحلاقة والامواس من أكبر المصانع العالمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تتميز بمصانع الإنتاج الحربى وشركات الأعمال التي تنتج منتجا مناسبا وبجودة عالية تساهم فى زيادة عملية التصدير للخارج.
وأكد النائب، أن الصناعات المصرية تقوم بفتح أسواق جديدة خارجيًا وداخليًا يوميا بفضل قدرتها على إنتاج أفضل أنواع المنتجات، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت تصدير العديد من المحاصيل الزراعية والفاكهة إلى جميع دول العالم بحريًا وجويًا.
وأوضح النائب، أن الفترة المقبلة ستتميز مصر بصناعة السيارات الغاز والكهرباء، مؤكدًا أن جزءا كبيرا من منتجاتها يغطي السوق المصري، وجزء أكبر سيتم تصديره للخارج مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى وتوفير عملة صعبة وتخفيض أسعار السيارات فى مصر.
ولفت النائب إلى أن المنطقة الصناعية الموجودة فى بورسعيد والعين السخنة تقوم بجهود ضخمة لتصنيع الميكروباص والجرارات وغيرها، مضيفًا أن مصر تسير فى الطريق الصحيح للتصنيع والتصدير.
ومن جانبه، طالب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة التنوع في الصناعات لاتاحة فرص كبيرة للتصدير للخارج، بالاضافة الى فتح أسواق جديدة لعملية التصدير لخلق منافسة قوية بين مصر والدول الاخرى مما يعود بالنفع على الدولة من توفير عملة صعبة وفرص عمل.
اكد "فتى" لـ"صدى البلد"، على أهمية تطوير المصانع من خلال تحديث الماكينات الموجودة داخلها، لافتًا الى أن الخامات متواجدة بكميات كبيرة والايدى العاملة أيضا ولكن تنقص المصانع الماكينات الحديثة ومن أبرز المصانع التى تنقصها الماكينات الحديثة الغزل والنسيج وغيرها.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة، الى أن اللجنة طالبت مرارًا وتكرارًا بضرورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، لافتًا الى أن الدولة قامت بمجهود كبيرة قبل فيروس كورونا فى مجال الصناعة ولولا الفيروس كانت مصر فى مكانة عالية فى التصنيع والتصدير.
كما أكد النائب أن مصر تقوم بتصدير المحاصيل الزراعية من الفاكهة والخضروات بنسبة 60% تقريبا، مطالبًا بضرورة المتابعة فى عملية التصنيع والتصدير فى جميع المجالات الاخرى مثل السيارات وغيرها.
كما، أشادت د. سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود الدولة فى تحسن صادرات مصر في عدد من المجالات بنهاية عام 2018، والتي تأتي نتاج الخطط التي وضعها مجلس إدارة المجلس التصديري بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار خطتها لدعم الصادرات المصرية وزيادتها لـ 2030.
وقالت "سعد" لـ" صدى البلد"، إن الحكومة قامت بجهود جبارة من اجل احتواء أزمة فيروس كورونا فى البلاد، ووضعت خطة حكيمة للسيطرة على الموقف ومن أبرز هذه الخطة عدم وقف التصدير للخارج لمنتجات معينة أبرزها المحاصيل الزراعية والشفرات والسخانات وغيرها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة أدت الى تحسين التصدير فى مصر خلال هذه الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد، مما تساهم أيضا فى زيادة العملة الصعبة وتوفير وظائف جديدة من خلال تشغيل مصانع حسب خطة التعايش التي تسير بها الحكومة منذ بداية الازمة بشكل دقيق للحفاظ على سير عجلة التنمية وصحة المواطن.