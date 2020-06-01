بيت الأمة فى بورسعيد يوزع جوائز المسابقة الثقافية للشباب.. صور

سلمت لجنة شباب الوفد ببورسعيد برئاسة أحمد أبو الوفا الفائزين بالمسابقة الرمضانية التى أطلقتها اللجنة الجوائز المالية الخمسة التى خصصتها اللجنة وأيضا الخمس جوائز الأخرى التى ساهم بها القيادى الوفدى صابر عبيد وذلك بحضور جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد وخالد النقيب سكرتير عام اللجنة وخالد حمام نائب رئيس اللجنة وذلك عقب القرعة العلنية التى حضرها محمد ناجى رئيس اللجنة العامة للوفد ببورسعيد وعددا من قيادات الوفد ببورسعيد ،





وقد تسلم الجوائز كل من نادين طارق محمد سلامة ومحسن حسن محمد راضي ونرمين على يوسف إبراهيم وندى طارق سلامة وغادة عبد الرحمن عثمان وإيمان أحمد محمد شطا ولمياء أحمد مسعود وطارق محمد محمد وأحمد جمال عطية ونيفين أحمد مسعود .





من جانبه أكد جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد أن لجنة بورسعيد شهدت العديد من الفاعليات خلال الفترة الماضية تنفيذا لتعليمات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد خاصة فيما يتعلق بدعم المواطنين في الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19





وقال جمال لقد تشكلت مجموعات توزيع للسلع والمواد التموينية من سيدات وشباب الوفد ببورسعيد تحت إشراف محمد ناجى رئيس اللجنة العامة للحزب ببورسعيد للأسر الأولى بالرعاية بكافة أحياء بورسعيد ودعم العمالة غير المنتظمة في تلك الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد في التصدي للفيروس القاتل وتأكيدا أن الوفد هو حزب الشعب ويشعر بمشاكل وآلام المواطنين ويتفاعل معها وتستمر المساعدات بعد الشهر الكريم وحتى تنتهى أزمة فيروس كورونا وأن هذه المساعدات سوف تستمر على مدار العام تضامنا مع الفئات الأكثر إحتياجا .





كما قامت لجنة المرأة بحزب الوفد ببورسعيد برئاسة عواطف فاروق بتوزيع عددا كبيرا من الأحذية الرياضية "الكوتشيات" وملابس العيد على الأسر الأكثر إحتياجا والوقوف مع المرأة المعيلة والأسر الفقيرة إيمانا بمبادئ وقواعد الوفد للوقوف مع الشعب المصرى .