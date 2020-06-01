حقيقة إصابة أول حالة كورونا بأحد فنادق البحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حقيقة رصد حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة بعد عودة السياحة الداخلية، مؤكدا أن هذا الأمر تم رصده لحالة في أحد الفنادق بمحافظة البحر الأحمر.





وقال حنفي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "تن"، مساء أمس الأحد، إن الموضوع بشكل فج بعض الشئ ونتحدث على 62 منشأة حصول على تصاريح العمل في نطاق البحر الأحمر، مضيفا أن بعض هذه الفنادق داخل بعض المنتجعات هي صغيرة ولا تستوعب أكثر من 25 غرفة والتشغيل فيها 5 غرفة.





وتابع محافظ البحر الأحمر، أن هناك حالة في إحدى هذه الغرف وهى من 2000 شخص ترداد خلال فترة العيد وهذا الأمر لا شئ.





وأضاف أنه أمر ايجابي في الحقيقة وهو لا يؤثر في شيء في رفع السعة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صارمة نتبعها في مثل هذه المواقف.