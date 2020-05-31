إزالة ٦عقارات تشكل خطورة بمنطقة الفرز في السويس

قام حى السويس برئاسة أمل أحمد إبراهيم رئيس الحي بحملة لاستكمال ازالة العقارات الايلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة واسفرت عن ازالة عدد (٦) عقارات بمنطقة الفرز بحي السويس .





شارك في حملة الازالة من القيادات الامنية كلا من اللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن والعقيد شريف السرساوى مدير شرطة المرافق والرائدأحمد الفولى رئيس مباحث قسم السويس .





كما شارك من قيادات الحي كلا من المهندسة فاتن عبد الغنى مدير الإدارات الهندسية والمهندس محمد خالد مدير التنظيم والمهندسة فريدة عوض مدير المشروعات وعدد من الفنيين بحى السويس .





بناء على توجيهات السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة بتنفيذ القانون والحفاظ علي ارواح المواطنين.