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محافظات

إزالة ٦عقارات تشكل خطورة بمنطقة الفرز في السويس

الأحد 31/مايو/2020 - 11:25 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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حسن غنيمة
قام حى السويس برئاسة  أمل أحمد إبراهيم رئيس الحي  بحملة لاستكمال ازالة العقارات الايلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة واسفرت عن ازالة عدد (٦) عقارات بمنطقة الفرز بحي السويس .

شارك في حملة الازالة من القيادات الامنية كلا من اللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن والعقيد شريف السرساوى مدير شرطة المرافق والرائدأحمد الفولى رئيس مباحث قسم السويس .

كما شارك من قيادات الحي كلا من المهندسة فاتن عبد الغنى مدير الإدارات الهندسية والمهندس محمد خالد مدير التنظيم والمهندسة فريدة عوض مدير المشروعات وعدد من الفنيين بحى السويس .

بناء على توجيهات السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة بتنفيذ القانون والحفاظ علي ارواح المواطنين.
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