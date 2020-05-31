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محافظات

نقيب مهندسي كفر الشيخ يقدم مقترحا لحل أزمة تراخيص البناء

الأحد 31/مايو/2020 - 11:35 م
نقيب مهندسي كفر الشيخ
نقيب مهندسي كفر الشيخ
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محمود زيدان
أرسل المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، اليوم، خطابًا إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشأن قرار إيقاف تراخيص البناء، وإيقاف الأعمال للمباني المرخصة.

وطالب نقيب مهندسي كفر الشيخ، المحافظ بتطبيق قرار إيقاف التراخيص في أضيق الحدود قدر المستطاع، وضرورة وضع آلية لتنفيذ القرار على الأعمال المرخصة تضمن عدم الإضرار بحقوق غير المخالفين وكذلك عدم الإضرار بالعاملين في قطاع التشييد والبناء.

وعرض نقيب مهندسي كفر الشيخ، اقتراحًا من مجلس النقابة بعدم إيقاف الأعمال وتشكيل لجان لمعاينة الأعمال على الطبيعة وإيقاف المخالف فورًا على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال شهر.

وقال المهندس عبد السميع يوسف، إن النقابة على استعداد لترشيح عدد من الاستشاريين والمهندسين الأكفاء تتحمل النقابة أتعابهم للمشاركة في اللجان للمساعدة في سرعة إنجاز عملها.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد كلف المحافظين بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 شهور، وإيقاف أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

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