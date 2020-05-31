تقرير: السعودية ودبي تسمحان بعودة الموظفين للعمل

قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن إمارة دبي ستسمح لكامل موظفيها بالقطاع العام للعودة إلى العمل من مكاتبهم اعتبارا من 14 يونيو المقبل.





ونقلت الوكالة في تقرير، عن أن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، قال في تصريحات سابقة، إن إمارة دبي تستمر في عودتها التدريجية للحياة الطبيعية، في إطار من التدابير الوقائية المكثفة.





يأتي ذلك وسط رغبة إمارة دبي تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.





اقرأ أيضا









وكانت دبي أكدت أنها ستخفف من قيود التنقل والحركة في الليل وستسمح لأنشطة الأعمال مثل مراكز اللياقة البدنية ودور العرض لإعادة الفتح.





وفي نفس السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها سترفع الحظر المفروض على موظفي القطاع الخاص من العودة إلى مقار عملهم، حيث بدأت في تنفيذ خطتها المؤلفة من ثلاث مراحل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.





وسيتعين على شركات القطاع الخاص الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.





وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن شركات القطاع الخاص ستلتزم بالإجراءات الوقائية من فيروس كوورنا المستجد.



