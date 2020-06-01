أسماء تناشد التضامن بإعادة صرف معاش تكافل وكرامة بالمرج

ناشدت أسماء حسين علي حسن والمقيمة 9 شارع عاشور حمادة الترعة السلطوحية المرج محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى ، لاعادة صرف معاش تكافل وكرامة المتوقف دون سبب واضح .

وتقول فى رسالتها انها تم حذفها من الكمبيوتر فى حين أن لديها أسرة وليس لها دخل اخر سوى المعاش الذى تحصل عليه فى حين تقدمت بعمل تظلم مرة أخرى دون جدوى.

رقم قومى 29201262704321

وناشدت القارئة العمل على ازالة اسباب الشكوى .

للتواصل مع القارئة : 01006356624

قراء ايضا :

منى تناشد التضامن إدراجها فى معاش تكافل وكرامة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360