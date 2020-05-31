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متحدث الوزراء عن زيادة ساعات الحظر: كل الخيارات مطروحة.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 11:29 م
نادر سعد
نادر سعد
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عادل نصار

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن الحكومة تنظر في أزمة كورونا لكل الأرقام وليست نسبة الإصابات فقط، مضيفا أن لكل هذه الأمور دلائل هامة ومعظم الحالات من الحالات البسيطة وهذا الأمر مطمئن ولكن رقم الوفيات اليوم مقلق والإصابات تشبه الأيام الماضية.


وأضاف سعد، ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"،   المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الأحد، أنه سيكون لنا وقفة لتحليل رقم الوفيات والغالبية العظمى من الوفيات من كبار السن ونعمل على أن نحد من نسبة الوفيات وكل القرارات مازالت مطروحة في ظل الظروف الحالية ونضع كل المعطيات على الطاولة، وكل الخيارات مطروحة بشأن تقليل أو زيادة ساعات الحظر.


وأشاد متحدث الوزراء، بالتزام المواطنين بارتداء الكمامة خلال الفترة الأخيرة،  متابعا أنه :"لا نفرق بين مرتدي الكمامة من أجل الغرامة أو من أجل الحفاظ على حياته، وكله دلوقتي ملتزم ولابسها وبالنسبة للسيارات الخاصة غير ملزمة بارتداء الكمامة".


وأكمل أن الشخص الذي يسير في الشارع ليس عليه ارتداء الكمامة ولكن في حالة دخول منشأة حكومية أو خاصة أو سوق وغيره فهو ملزم بارتداء الكمامة.

 

  

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