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رياضة

15 سنة برفع علم مصر.. رباعة رفع الأثقال: لم أصرف مستحقاتي المالية المتأخرة حتى الآن

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أبدت شيماء خلف بطلة رفع الأثقال عن حزنها الشديد لعدم تنفيذ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعوده بحل جميع مشاكلها خاصة ترميم منزلها، وصرف كافة مستحقاتها السابقة عن البطولات التي حصلت عليها في الأعوام السابقة وكذلك بالحصول على فرصة عمل مناسبه. 

ونشرت أمس الأحد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: "مش عارفه اقول ايه ولا اية  ازاي معالي الوزير اشرف صبحي حضرتك وعدتني انك هتصلح البيت اللي انا قاعده فيه و هتديني بقيت مستحقاتي فلوس البطولات وكمان كنت هتجيب لي وظيفه بس ده كله للاسف محصلش" .

وأضافت شيماء: "أنا بقالي 15 سنه برفع عالم مصر وفي الأخر بتحايل علشان اخد حقي لازما أتذل وأتهان علشان اخد حقي".
 
واختتمت كلامها: " بس هقول ايه ربنا موجود اكيد هناك حلول من عنده لينهي ازمتي الحالية، وأعالج والدي ولا انتظر من وزارة الشباب والرياضة اي شئ الف شكر للجميع". 

وكان قد  التقي ظهرالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ أكثر من ١٠ ايام بلاعبة المنتخب الوطني رفع الاثقال شيماء خلف بعد أن ارسلت  رسالة  الاستغاثة .

وأكد أنه سيقدم كل الدعم لشيماء لتجاوز محنتها، وذلك بعد أن سقط سقف منزلها، وأن الرياضيين المصريين عليهم اعتبار وزارة الشباب والرياضة دائما وابدا هو بيتهم الذي يقصدونه.

كما وجه صبحي بالعمل علي سرعة صرف جميع مستحقات اللاعبة من البطولات التي شاركت فيها ، حيث تعتبر شيماء بطلة مصرية من طراز رفيع.
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