وفاة مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء الجديدة بعد إصابته بـ كورونا

توفي المهندس عبد الباقي دياب، مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء المدن الجديدة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا اليوم، الأحد.





ونعت المهندسة زكية هلال، رئيسة قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة، المهندس عبد الباقي، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته.





وكتبت "زكية"، في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار.. رحم الله المهندس عبدالباقى دياب، الأخ والزميل، اللهم ارحمه واغفر له وأكرم نزله ووسع مدخله وألهمنا وأهله وذويه الصبر".



