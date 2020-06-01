أستاذ قانون: الطالب الذي لن يحضر الامتحانات خوفا من كورونا يسجل «غياب»

قال الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الطالب بالفرقة النهائية الذي لن يحضر الامتحانات خوفا من إصابته بفيروس كورونا سيتم كتابته غيابا، موضحا أنه لا توجد مادة بالقانون لإلغاء الامتحانات في حالة حضور عدد معين.



وأَضاف زمزم، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لا يتوقع أن يصل الأمر لذلك، موضحا أن الحل الأمثل بالنسبة له، هو أن تكون الامتحانات إلكترونية ويتم اختبار الطلاب أونلاين، بالإضافة إلى تعديل نمط الامتحان ليناسب الفترة الحالية.

اقرأ ايضا:

جامعة القاهرة: استمرار العمل بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين

رئيس جامعة القاهرة: لن يسمح بدخول الجامعة بدون كمامات اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل



وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أن أسهل قرار بالنسبة للدولة هو إلغاء الامتحانات، موضحًا أنه لا يكلف الميزانية أوراق أو مكافأة أو أي مصاريف، لافتًا إلى أن دول العالم المتقدمة في العلوم لم تلغي امتحاناتها.





وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن أن امتحانات طلاب الفرقة النهائية ستكون أول يوليو القادم، مع أخذ الجامعات التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.