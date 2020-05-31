شاهد .. التزام عملاء وموظفي المصرية للاتصالات بالكمامات والإجراءات الوقائية بالفروع





قامت الشركة المصرية للاتصالات بإلزام كافة عملائها المترددين على فروع الشركة على مستوى الجمهورية بضرورة ارتداء الكمامات وترك مسافة امنة بين العملاء وتوفير أماكن للانتظار خارج الفروع واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا علي سلامة عملائها وموظفيها.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاص بضرورة ارتداء الكمامات داخل المنشآت الحكومية والخاصة.





كما التزم جميع العاملين بفروع الشركة بكافة التعليمات والتدابير الوقائية المتعارف عليها للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا والعمل على منع اي زحام او تكدس في الفروع وكذا متابعة عمليات التعقيم المستمر للفروع ومراكز البيع.