ماجدة حجازي تكتب: انتهاك جسد «شرعي»









لم تكُن مختلفة عن بنات جيلها، أحلامٌ وآمالٌ دوما تراودها وتحكى عن تطلعاتها للمستقبل، شغفٌ وحنين ومشاعر متناقضة تتنازعها، حالها حال كثيرات من بنات جيلها وبنات جلدتها، مواقف ومحطات رست فيها تارة وأقلعت منها تارة أخرى، وتبقى أشد محطات الحياة إيلامًا بالنسبة لها حبيسة الذاكرة، ولكن إلى متى؟! البوح فيه راحة والكتابة تشفي القلب العليل ولكن ندبات وتشوهات المجتمع تأبى أن تستمع لحكاية أنثى أرهقتها الأيام بمرارتها، واختارت لنفسها اسما مستعارا "آية" حتى تتمكن من سرد تفاصيل حياتها التي تؤرقها إلى وقت كتابة تلك السطور.





لم تكن "آية" تخطت الـ14 ربيعا بعد حتى تظهر عليها علامات نضج الأنوثة وبدأت ترمقها الأعين في الذهاب والإياب، كانت مثل كثير من البنات تقف أمام المرآة مزهوة لتنظر أين كانت وفيما أصبحت، وهل جمالها فائق الحد لتلك الدرجة حتى تسمع كلامًا معسولًا ذهابا وإيابا، كان ينتشي قلبها حتما كبنات حواء، وبالطبع لم تسلم من مكائد صديقاتها اللاتي كن يغيرن منها.





أيام وليالي عصيبة عاشتها آية بقلب يئن حزنا تارة ويأسا تارة أخرى، ليلة من ليالي امتحانات الثانوية العامة المليئة بالقلق والتوتر من للجنة الامتحان، فم تكد تغفو الصغيرة قليلا بعدما أخبرت أمها بضرورة إيقاظها، وبالفعل أيقظها صوت أمها ولكن وهي تصرخ وقد فجعها هول المنظر، فوالدها أمسك بوالدتها بعد أن جردها من ملابسها تماما لينهال عليها ضربا وصفعا لتملأ الأم المنزل ضجيجا وتستيقظ آية وقد ألجمتها الصدمة في منظر لمن تتمكن من محوه من ذاكرتها وأفقدها القدرة على الذهاب لللامتحان لترسب فى مادة علم النفس.





"هبة" صديقة "آية" المقربة، فرقهما دهاء الأولى، فالصديقتان سرهما مع بعضهما البعض، أحبت آية يوما ما اختبار مشاعر صديقتها تجاه مدرس علم النفس استاذ "أيمن"، الذي كان يدرس لهما المادة ولاحظت آية "إعجاب" أنتيمتها المفرط بالمدرس، تغلب عليها حدث الأنثى لمحاولة استكشاف الأمر وهل "هبة" تحب المدرس فعلا وهو يبادلها نفس الشعور؟! فطرأت لها فكرة تكايد بها صديقتها وتكشف بها الحقيقة، وذات يوم وفي جلسة صفاء نادت عليها وصارحتها مدعية حب المدرس: هبة مش مستر محمد فاجئني أمبارح وصدمني. هبة: ليه حصل ايه؟ آية: لقيته بيقولى انتى ماتعرفيش حصل ايه من ساعة ماشوفتك، وأنا معجب بيكي وكلام كتير كده برجلني. هبة وسط دهشة واستغراب: هو قالك كده؟! آية: اه يا بنتى ومش عارفة أعمل إيه. هبة: استني لما تتأكدى من مشاعره.





لمحت آية بطلة قصتنا الحب والغيرة تقفز من عين هبة فتأكدت من وجود قصة حب بينهما، ولكن كيد هبة سحق كيد آية، فقد دبرت لها مالم يكن في الحسبان، هبة ذهبت لوالد آية وحذرته من وجود قصة غرام بين بنته وبين المدرس، وقد تتطور لعلاقة زواج غن لم يتدخل على الفور، لم ينتظر "محسن" والد آية أى تبريرات أو استنتاجات أو تأكيد، فبمجرد عودتها من الدرس المسائي، دخل عليها غرفتها، اقترب منها، ظنته آية للوهلة الأولى سيطمئن عليها كون امتحانات الثانوية العامة على الأبوب، شأنه شأن أي أب.





"انتى ايه علاقتك بأيمن مدرس علم النفس أيه اللي بينك وبينه؟" نزل السؤال على آية كالصاعقة، هي بالطبع ليس بينها وبين المدرس اي شيء، ولكن مفاجأة السؤال جعلها تتلعثم: "اااااااااااه ايمن المدرس ده كان اااااه حقوولك.." لم تكمل المسكينة كلماتها وارتاب ابوها فيها وتأكد ظلما من وجود شيء تخفيه ليبادرها فعدة صفعات على وجهها دُفعة واحدة افقدتها توازنها وأسقطتها أرضا، "والله ما أعرفوش" قالتها آية وأدركت أن صديقتها أحبت الانتقام منها، ولم لا وهى تعرف مدى قساوة وجحود والدها مع الأولاد وأمهم.





وصلة من السُباب والضرب المبرح و"آية" بنت الـ16 ربيعا لا حول لها ولا قوة وترك كابل الكاست الغليظ علامات وعلامات على جسدها، وأذناها لم تكف عن الطنين بسبب صفعات والدها، جلست لتسأل نفسها ماذا جنيت واقترفت لكل هذا..."يارب خدني عشان أرتاح"...