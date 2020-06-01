مصري يعيد لوحة فنية كويتية نادرة مسروقة خلال الغزو العراقي

قام عمرو هيكل مقتني للأعمال الفنية مصري الجنسية مقيم في الكويت بإرجاع إحدى اللوحات الفنية النادرة المسروقة إبان الغزو العراقي على دولة الكويت.





وكان قد اشترى عمرو هيكل لوحة فنية من احد الأسواق الشعبية في بلاد الكويت، ثم اكتشف بعد ذلك أن اسم اللوحة "رقصة الخماري" للفنان التشكيلي الكويتي الراحل عيسى صقر، كانت قد سرقت أثناء الغزو العراقي.





وعليه قرر الوافد المصري عمرو هيكل تسليم اللوحة الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، وكان في استقباله الأمين العام كامل العبدالجليل، والذي شكره على ما قام به.





ومن جانبه استقبل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل مقتني الأعمال الفنية عمرو هيكل مصري الجنسية في مكتبه.





وأكد العبدالجليل أن مبادرة هيكل تنم عن روح المسؤولية والأمانة التي يتمتع بها، وهي ليست بمستغربة على كل من يقيم على أرض هذا البلد الكريم والآمن.





وأضاف: «إن إدراك هيكل لمرجعية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأنه الملاذ لكل عمل ثقافي وفني هو ما دعاه الى تسليم هذه اللوحة الثمينة للمجلس».





وأثنى على حسن تصرفه قائلا: «أعتز بشخصك الكريم، وأقدر محبتك للكويت ومن يتعاون معنا من أمثالك، وهم كُثر في هذا البلد الطيب».





وعلى صعيد متصل، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د. بدر الدويش أن اهتمام هيكل بهذه اللوحة يعكس تقديره للعمل الفني، خاصة أننا أمام عمل لأحد رواد الفن التشكيلي في الكويت.





وثمن الدرويش موقفه الراقي وسلوكه المسؤول تجاه الأعمال الفنية وايمانه بالمؤسسات الثقافية بدولة الكويت.





ومن جانب آخر، ثمن نجل الفنان الراحل عمر عيسى صقر موقف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باستقبال عمرو هيكل والاهتمام بالأعمال الفنية والمحافظة عليها.