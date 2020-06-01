فى 30 دقيقة.. أسرع قناع لإطالة الشعر

شعرك يتساقط وبدأت تعانى من تجاعيد وتلف الشعر وتريدين فرد الشعر وإطالة الشعر بسرعة يمكنك الاعتماد على القناع التالى فهو يساعد على التخلص من التجاعيد وفرد الشعر وتطهير فروة الرأس إليك مكونات القناع وطريقة تطبيقه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى أبدئى من الآن فى تطبيقه على فروة رأسك وستدهشين بالنتيجة.

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مكونات القناع:

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

5قطرات من زيت الجرجير.

طريقة تطبيق القناع:

-خذ ملعقتين من الزبادي في وعاء ، وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل إليه ثم أضيفى البيض.

-امزجى هذه المكونات للحصول على عجينة سميكة.

- قسمي شعرك في أقسام وضعي القناع على فروة رأسك مع التدليك لمدة 30 دقيقة وغسله باستخدام الماء الدافئ.

-يساعد هذا القناع على تعزيز بصيلات الشعر ومساعدته على النمو وتطويل الشعر لسنتيمترات فهو غني بالمواد الغذائية التى تهدىء فروة الرأس والحكة وتحفز بصيلات الشعر وتعزز نمو الشعر.