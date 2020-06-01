التفاصيل الكاملة لممارسة أثيوبيا فرض الهيمنة على منابع النيل.. فيديو

كشف الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، التفاصيل الكاملة لممارسة أثيوبيا سياسة فرض الهيمنة على منابع النيل، مؤكدا أن أثيوبيا تحاول ممارسة سياسة فرض الهيمنة على منابع نهر النيل وتحاول التحايل على اتفاق المبادئ بين الدول الثلاث مما يعكس سوء النية.

وأضاف علام، في حواره عبر سكايب، لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الأحد، أن السودان تسعى لتقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا حيال سد النهضة، لافتا إلى أن متبقي شهر على التاريخ المعلن من الجانب الإثيوبي لبدء عملية ملء سد النهضة.

وأكد وزير الري الأسبق، أن الخلافات على الحدود السودانية الأثيوبية دائمة ومستمرة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الجانب الأثيوبي يضع شروط بعضها غير مقبول في مصر.





وأكمل الوزير الأسبق، أن إثيوبيا تأمل أن يكون للاتحاد الأفريقي دورا في عملية التفاوض وعدم التصعيد، ولافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت رفضها ملئ سد النهضة دون اتفاق أكثر من مرة.





وفي السياق نفسه أشار إلى أن جمال عبد الناصر الرئيس الراحل طلب من إثيوبيا العودة لاتفاقية 1902، مؤكدا أن إثيوبيا دائمة المشاكل مع الدول الأفريقية المجاورة في الثروات المائية.