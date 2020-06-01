AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التفاصيل الكاملة لممارسة أثيوبيا فرض الهيمنة على منابع النيل.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:09 ص
محمد نصر علام
محمد نصر علام
Advertisements
عادل نصار

كشف الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، التفاصيل الكاملة لممارسة أثيوبيا سياسة فرض الهيمنة على منابع النيل، مؤكدا أن أثيوبيا تحاول ممارسة سياسة فرض الهيمنة على منابع نهر النيل وتحاول التحايل على اتفاق المبادئ بين الدول الثلاث مما يعكس سوء النية.

وأضاف علام، في حواره عبر سكايب، لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الأحد، أن السودان تسعى لتقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا حيال سد النهضة، لافتا إلى أن متبقي شهر على التاريخ المعلن من الجانب الإثيوبي لبدء عملية ملء سد النهضة.

وأكد وزير الري الأسبق، أن الخلافات على الحدود السودانية الأثيوبية دائمة ومستمرة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الجانب الأثيوبي يضع شروط بعضها غير مقبول في مصر.


وأكمل الوزير الأسبق، أن إثيوبيا تأمل أن يكون للاتحاد الأفريقي دورا في عملية التفاوض وعدم التصعيد، ولافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت رفضها ملئ سد النهضة دون اتفاق أكثر من مرة.


وفي السياق نفسه أشار إلى أن  جمال عبد الناصر الرئيس الراحل طلب من إثيوبيا العودة لاتفاقية 1902، مؤكدا أن إثيوبيا دائمة المشاكل مع الدول الأفريقية المجاورة في الثروات المائية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تلجأ لمواطنيها المغتربين للترويج لموقفها في سد النهضة | تفاصيل

مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

إثيوبيا والسودان يتفقان على التعاون مع مصر بشأن مفاوضات سد النهضة

استئناف مفاوضات سد النهضة.. وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا يبدأون الترتيبات

لا نقبل حقوق مصر التاريخية في النيل.. إثيوبيا تخرق الأعراف وتكشف حقيقة نواياها بشأن سد النهضة

ترشيحاتنا

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 عبر 3 روابط .. قريبا

بقالي أسبوع ما شوفتش أسرتي.. تفاصيل إصابة الإعلامية إلهام نمر بـ كورونا

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

في عيد ميلادها الـ 51.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

بعد صورها بـ فستان الفرح.. 10 إطلالات لـ شقيقة محمد رمضان تجمع بين الاحتشام والبساطة

AdvertisementS

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

معجب لـ دارين حداد: ملكة جمال مش طبيعية| شاهد أحدث ظهور لها