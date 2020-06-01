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تكنولوجيا

لزيادة متابعيك على السوشال ميديا.. أفضل الطرق الواجب اتباعها.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:02 ص
لزيادة متابعيك على
لزيادة متابعيك على السوشال ميديا.. أفضل الطرق التى عليك اتبا
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ندى على
يرغب العديد من مستخدمى السوشال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعى خاصة فيسبوك وانستجرام، زيادة عدد متابعيهم بشكل كبير، لنشر آرائهم أو الحصول على مكاسب مادية أو الترويج لمنتجات معينة أو غيرها.  

وهناك بعض الطرق التى يقومون باستخدامها في عمل ذلك ولكن ينقصها الحرفية وعدد من التعليمات التى إذا قاموا بها ستوفر لهم الجهد والوقت الطويل. 


وذكر موقع Latin Post عدد من الحيل والنصائح التى يجب اتباعها للحصول على أكبر عدد ممكن من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعى: 

استخدم الهاشتاج بشكل صحيح   
 
ويعتبر وضع hashtag أو الهاشتاج بشكل صحيح من أهم الطرق التى تساعد منشوراتك في الظهور على مؤشر البحث بكثافة التى ستكسبك بالطبع العديد من المتابعين، وعليك ملاحظة كيف يقوم المشاهير بعمل ذلك، مع اختيار هاشتاجات محددة حتى تصل إلى جمهورك المستهدف بشكل أكثر فعالية.

قم بتحديث سيرتك الذاتية بشكل جيد  bio

أحد الأشياء الأولى التي سيشاهدها أي مستخدم عند تصفح حسابك هو سيرتك الذاتية، التى تعطى لمحة عن من أنت وماذا تعمل، وهو تحديدا السبب الذى يسيفسر لماذا يتابعك. 
 
تخصيص وقت مناسب لنشر الصور والفيديوهات 

ومن الأشياء المهمة جدا لبناء قاعدة متابعين كثر هى تخصيص عدد ساعات معينة مع المتابعين لنشر الصور والفيديوهات، وكذلك النشر في أوقات مناسبة، و يجب أن تكون التعليقات مناسبة لمحتوى الصورة وليست بعيدة عنها.

اختر الطريقة التى سيراك بها المتابعين 
تأكد من الأشياء التى ستقوم بمتابعتها ومشاركتها والتحقق من الققص الأصلية لها ، وخذ الوقت الكافي لإلقاء نظرة على أي محتوى يتم وضع اسمك فيه، لأن هذا هو ما سيحدد صورتك وشخصيتك أمام متابعيك. 

لا تعتمد على شراء المتابعين 
 واحدة من الأدوات التي تساعد على زيادة عدد المتابعين، والتى توفر عناء المستخدمين، حيث تعتبر أسهل وسيلة وهى شراء عدد من المتابعين، ولكن يجب الحذر من هذه الطريقة حيث إذا لم يكن المحتوى جيد، وكذلك جودة الصور فإن المتابعين سيقومون بإلغاء المتابعة.   

تخصيص وقت مناسب لنشر الصور والفيديوهات 
ومن الأشياء المهمة جدا لبناء قاعدة متابعين كثر هى تخصيص عدد ساعات معينة مع المتابعين لنشر الصور والفيديوهات، وكذلك النشر في أوقات مناسبة، و يجب أن تكون التعليقات مناسبة لمحتوى الصورة وليست بعيدة عنها. 

 توسيع دائرتك والوصول إلى المشاهير
 وتعتبر أفضل الطرق التى عليك اتباعها للوصول إلى أكثر عدد ممكن، مصادقة مشاهير السوشال ميديا والاندماج معهم لأنك بالتالى ستضمن الحصول على عدد غير قليل من متابعيهم أو حصصهم من الجماهير، لذلك تعد من أكبر الخطوات التى توفر عدد كبير من المتابعين. 

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