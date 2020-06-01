النائب عيد هيكل يوجه نصائح للمواطنين بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

قال النائب عيد هيكل عضو مجلس النواب، إن اعراض اصابتي بفيروس كورونا ظهرت علي وبدأت أشعر بها منذ يوم الاربعاء الماضى وعلي الفور قمت بعمل أشعة مقطعية وظهر بها الالتهاب الرئوى.





وأضاف عيد هيكل خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي المصرية ،: أنني قمت بعمل المسحة وظهرت نتيجتها اليوم وأكدت أنني مصاب بفيروس كورونا ولكنني علمت انني مصاب منذ عمل الأشعة المقطعية.





وأوضح عيد هيكل ، ان عند اصابتي بفيروس كورونا قمت بنشر منشور علي صفحتي الشخصية ونشرت أنني مصاب بفيروس كورونا .





وتابع : ان حالتي كانت صعبة وبدأت في التحسن والدولة لم تتخلى عني ولا عن اى مواطن وحاليا انا متواجد في العزل الصحي .





واستكمل: أن علي جميع المواطنين ان يقوموا بارتداء المسك والكمامات وان يبتعدوا عن بعضهم ويقومون بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة .