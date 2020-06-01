والدة الشهيد علي علي تروي آخر حديث دار بينهما.. فيديو

روت والدة البطل الشهيد علي علي السيد الذى اُستشهد فى موقعة البرث عام 2017، تفاصيل آخر حديث دار بينها ونجلها.





وقالت والدة البطل الشهيد علي علي السيد، في حوارها التلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "علي ابني كان شجاعا، وطلب الشهادة من ربنا، وقالي أنا عاوز أموت شهيد ونالها بعد ما طلبها 3 مرات".





وأضافت والدة البطل الشهيد علي علي السيد، "أنا وهبت ابني لمصر وشعبها وأرضها، ونال الشهادة بعد ما طلبها وكلنا فخورين بيه".





وتابعت والدة البطل الشهيد علي علي السيد "أنا أم الشهيد على على، اللي قال على جثتي ورفض إن حد من الإرهابيين ياخدوا حد من زمايله، وضحى عشان محدش ياخد جثة أيا ممن كانوا معه".



