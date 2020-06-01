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توك شو

والدة الشهيد علي علي تروي آخر حديث دار بينهما.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:37 ص
البطل الشهيد علي
البطل الشهيد علي علي السيد
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حمزة شعيب
روت والدة البطل الشهيد علي علي السيد الذى اُستشهد فى موقعة البرث عام 2017، تفاصيل آخر حديث دار بينها ونجلها.

وقالت والدة البطل الشهيد علي علي السيد، في حوارها التلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "علي ابني كان شجاعا، وطلب الشهادة من ربنا، وقالي أنا عاوز أموت شهيد ونالها بعد ما طلبها 3 مرات".

وأضافت والدة البطل الشهيد علي علي السيد، "أنا وهبت ابني لمصر وشعبها وأرضها، ونال الشهادة بعد ما طلبها وكلنا فخورين بيه".

وتابعت والدة البطل الشهيد علي علي السيد "أنا أم الشهيد على على، اللي قال على جثتي ورفض إن حد من الإرهابيين ياخدوا حد من زمايله، وضحى عشان محدش ياخد جثة أيا ممن كانوا معه".

ونوهت  والدة البطل الشهيد علي علي السيد بأن الشهيد علي كانت تربطه علاقة قوية بالشهيد أحمد منسي، ودائما ما كان يتحدث عنه، مضيفة "علي عمره ما قال لحد غير حاضر عمره ما قال لأ، والقائد منسي كان بيحبه فوق ما تتصور".
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