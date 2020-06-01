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رياضة

نادي الإعلاميين يرفض استئناف النشاط ويطلب منح الدورى للأهلي.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:58 ص
تتويج الاهلي بدوري
تتويج الاهلي بدوري المصري 2019
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حسن العمدة
قال خالد فتوح نائب رئيس نادي الاعلاميين، إن أندية القسم الثاني، وافقت على عدم استكمال النشاط الرياضى، خوفا من زيادة أعداد المصابين بالفيروس التاجي.

وأضاف خالد فتوح ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الاجتماع الذى عقد يوم الأحد، شهد قيام رؤساء أندية القسم الثاني، بتجديد مطالبهم بعدم استكمال بطولة الدورى، مع الإستعداد للموسم الجديد.

وبرر خالد فتوح، مطالب الأندية بإلغاء النشاط هذا الموسم، بسبب حاجة الأندية لفترة طويلة للإستعداد لـ عودة الدوري، وهو مايمثل صعوبة كبيرة فى ظل ضيق الوقت خاصة إن هناك 429 مباراة متبقية بالموسم.

وتابع، إن استمرار النشاط بهذا الشكل سيكلف الأندية مبالغ طائلة في ظل الأزمات المالية التي تعصف بالأندية، لتوقف النشاط، فضلا عن عدم القدرة بالوفاء، بـ مستحقات اللاعبين .

وأكد خالد فتوح، إن من العدالة منح الأهلى، اللقب، وصعود أوائل مجموعات القسم الثاني للدورى الممتاز.
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