نيابة ََملوي تبدأ التحقيق في وفاة شخص وإصابة 11 آخرين بانقلاب سيارة

بدأت نيابة مركز ملوى جنوب المنيا التحقيق في حادث انقلاب سيارة ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.





ترجع أحداث الواقعه إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة ملوى بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول جثة هامدة لشخص، و11 مصابا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى مصر- أسوان بزمام مركز ملوى، ورجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى، وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله فى السيطرة على السيارة التى انقلبت على جانب الطريق.

تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى العام، وتحرر محضر بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.