النائب مصطفي بكري يرد على شائعات إصابتة بفيروس كورونا.. فيديو

قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، "إنني كنت متواجدا اليوم في اجتماع مع أحمد قذاف الدم المسئول السياسي للاتفاق على حوار حول الأوضاع في ليبيا وفجأة ابلغني اخي محمود أن هناك خبرا منتشرا بأنني مصاب بفيروس كورونا.





واضاف مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا الخبر منشور علي صفحات الاخوان علي الفيسبوك لكنني قمت بنفي هذا الخبر عبر تويتر.





واوضح مصطفى بكرى ، أن "عند متابعتي لذلك الخبر وجدت صورة اللي وانا اقوم بالتبرع بالدم اثناء حادث الكاتدرائية في العباسية وهذه الصورة منشورة في العديد من الصحف يوم 12 ديسمبر 2016.





وتابع : أن هذه الصورة استغلتها الجماعات الارهابية بالترويج الي انني مصاب بفيروس كورونا انا واسرتي.





واكمل: أن هذه الشائعات تساعدنا علي معرفة ما يقوم به هؤلاء من الجماعات الإرهابية من بث الخوف والفزع بين المواطنين والكذب لديهم شيء اساسي.