فتح باب التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيا.. اليوم





أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، أكدت خلاله أنه في إطار استمرار الجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فإنه تقرر إتمام عملية التقديم للطلاب في المدارس في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني.

وشدد الخطاب المعتمد من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، على أن تبدأ عملية التقديم من غد الاثنين 1 يونيو 2020 ، وتستمر حتى يوم 30 يونيو 2020.

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وأوضح الخطاب أن هذا الإجراء يأتي حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.

وشدد الخطاب أيضًا على ضرورة أن يترك قرار مد فترات التقديم في المدارس للسادة المحافظين كل في محافظته طبقا لظروف كل محافظة.





وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، للساده اولياء أمور الاطفال الراغبين فى التقديم في المرحلة الاولى لرياض الاطفال في المدارس الرسمية عربى بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2020 / 2021 ، رابط للتقديم في كل ادارة تعليمية كما يلي :

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن يتم اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020 ، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من التلاميذ في رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2020/2021 .

•رابط ادارة العمرانية

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

• رابط ادارة الهرم

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

• رابط ادارة الدقى

https://forms.gle/GTBqxZ7wwkkSLTPW6

• رابط ادارة شمال

https://forms.gle/fm1gBBd4B8336F9v6

• رابط ادارةالعجوزة

https://forms.gle/YpkTJb32xagcMdkDA

• رابط ادارة العياط

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSco_WxNf7qmvdhIHv…/viewform





وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة :

• يبدأ التسجيل من يوم الاثنين الموافق 1/6/2020 و ينتهى يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 .

• يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط.

• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى اول اكتوبر 2020 إلكترونيا.

• الإلتزام بالمربع السكنى لكل ادارة تعليمية .

• الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيلة.

• الحد الادنى للتقدم لرياض الاطفال اربع سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.





وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أن المستندات المطلوبة في ملف التقديم ، تتمثل في أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر) ، بطاقة الرقم القومى لولى الامر ، ملف كامل الدمغات ، 10 صور شخصية حديثة للطفل ، اثبات محل السكن .





وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أنه محظور قطعيًا جمع أى مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأى سبب وتحت أى مسمى.





وبالنسبة لشروط التقديم في رياض الأطفال بالعام الدراسي 2020/2021 فتتمثل في :





-يشترط أن يكون سن الطفل المتقدم لكي جي 1 من 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم

-يكون حساب السن للاطفال المتقدمين لرياض الاطفال في المدارس الرسمية (العربي واللغات) من أول اكتوبر 2020



