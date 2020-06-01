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أخبار البلد

أهم الأخبار.. أعلى نسبة وفيات منذ ظهور كورونا في مصر.. وإعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:08 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات نستعرضها  من خلال التقرير التالي : 

قفزة بـ الوفيات.. الصحة: تسجيل 1536 إصابة جديدة بـ كورونا.. و46 وفاة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 6037 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي الصحة: ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 6810 ... للمزيد اضغط هنا

وزير التعليم: نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون مفصلة وكل طالب سيعرف مستواه الحقيقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بالكامل ، مشيرا إلى أنه سيتم اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي ... للمزيد اضغط هنا

3 مذيعات.. إصابة ريهام السهلي وآية عبد الرحمن وإلهام النمر بفيروس كورونا.. تفاصيل

أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، إصابتها بفيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا

الصحة: توفير 8 ملايين جرعة دواء لمخالطي المصابين بـ كورونا ..فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم توفير 8 ملايين .. للمزيد اضغط هنا 

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى إعادة النشاط الاقتصادي والترفيهي من جديد.. للمزيد اضغط هنا

ترامب يطالب باستخدام القوة والاعتقالات ضد المحتجين في بلاده

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حكام الولايات إلى الضرب بقوة لمنع دخول البلاد إلى حالة فوضى.. للمزيد اضغط هنا

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم.. للمزيد اضغط هنا
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