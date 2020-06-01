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محافظ المنيا يتابع ارتداء المواطنين للكمامات خلال جولة بالمدينة.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:41 ص
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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إبراهيم القادري
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اليوم قمت بعمل جولة ميدانية لتفقد المواقف والبنوك والمؤسسات الحكومية ووجدت ان جميع المواطنين يرتدون الكمامات وملتزمين بها .

واضاف أسامة القاضى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصرية ، أن خلال جولتي اتحدث مع المواطنين لحثهم علي ارتداء الكمامات حتي لا تنتقل العدوى من شخص لآخر ويكون لديهم الوعي الكامل .

وأوضح أسامة القاضى ، أن المواطنين يقومون برتداء الكمامات عند الذهاب الي جميع المصالح الحكومية.

وتابع : أنه اكد علي جميع السائقين في المواقف علي منع ركوب اى مواطن دون ان يكون ترتدي الكمامة .

واستكمل : أن أثناء جولتي قمت بتوقيف السيارات علي الطريق واتضح ان الاغلبية العظمى كانت ترتدى الكمامات.
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