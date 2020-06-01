محافظ المنيا يتابع ارتداء المواطنين للكمامات خلال جولة بالمدينة.. فيديو

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اليوم قمت بعمل جولة ميدانية لتفقد المواقف والبنوك والمؤسسات الحكومية ووجدت ان جميع المواطنين يرتدون الكمامات وملتزمين بها .





واضاف أسامة القاضى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصرية ، أن خلال جولتي اتحدث مع المواطنين لحثهم علي ارتداء الكمامات حتي لا تنتقل العدوى من شخص لآخر ويكون لديهم الوعي الكامل .





وأوضح أسامة القاضى ، أن المواطنين يقومون برتداء الكمامات عند الذهاب الي جميع المصالح الحكومية.





وتابع : أنه اكد علي جميع السائقين في المواقف علي منع ركوب اى مواطن دون ان يكون ترتدي الكمامة .





واستكمل : أن أثناء جولتي قمت بتوقيف السيارات علي الطريق واتضح ان الاغلبية العظمى كانت ترتدى الكمامات.