بعد الرحيل عن الزمالك.. محمود فتح الله: عندما تلقيت عروضا خارجية تخيلت انني ميسي.. فيديو

قال محمود فتح الله مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن أصعب قرار اتخذه في مسيرته هو اعتزال كرة القدم، مؤكدًا أنه كان الأنسب في توقيته.
وأضاف فتح الله خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق، إن خطته كانت تنص على اعتزاله في ناد الزمالك، لكن جاء قرار الرحيل برغبة ثنائية أنا والنادي، وذلك لأنني لم أشعر بالارتياح في جلسة التجديد.
وتابع: "نادي الزمالك كان قد تعاقد مع 20 صفقة جديدة، وهذا كان إنذارا لي بأن هذا هو وقت رحيلي، حتى لا أظل في الفريق بلا فائدة، رحيلي كان رغبة متبادلة.
وتابع: "لم أتهاون في أي مواجهة أمام الزمالك حينما لعبت في صفوف أندية أخرى.
وواصل: بعد رحيلي عن الزمالك كنت أخطط أن ألعب خارج مصر، وتلقيت 3 عروض فأعتقدت أنني ميسي، وطلبت مهلة للتفكير.