أجايي يكشف تفاصيل انتقامه من الترجي وتعطيل تتويجه بالدوري التونسي

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إنه بعد فسخ عقده مع الترجي، وخلال رحلة عودته إلى نيجيريا، تفاجئ بمفاوضات من نادي الصفاقسي التونسي.





وأوضح أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "بعدما تلقيت مفاوضات من الصفاقسي ، رجعت مرة أخرى من نيجيريا إلى تونس وبالفعل وقت على عقود الصفاقسي".









وتابع: "بعد مرور 3 أو 4 أيام، واجهنا نادي الترجي وهنا قررت الانتقام وإثبات ذاتي، بهز شباك الترجي التونسي وهو ما حدث بالفعل".





وأتم: "لقد أحرزت أهداف عديدة ومؤثرة في شباك الترجي بعدها كان أهمهم مباراة في الدوري كان الترجي يحتاجها من أجل التتويج بالدوري ولكن هدفي عطل تأجيلهم".