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رياضة

أجايي يكشف تفاصيل انتقامه من الترجي وتعطيل تتويجه بالدوري التونسي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:46 ص
جونيور اجاي
جونيور اجاي
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ياسمين تيسير
قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بعد فسخ عقده مع الترجي، وخلال رحلة عودته إلى نيجيريا، تفاجئ بمفاوضات من نادي الصفاقسي التونسي.

وأوضح أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "بعدما تلقيت مفاوضات من الصفاقسي، رجعت مرة أخرى من نيجيريا إلى تونس وبالفعل وقت على عقود الصفاقسي".


وتابع: "بعد مرور 3 أو 4 أيام، واجهنا نادي الترجي وهنا قررت الانتقام وإثبات ذاتي، بهز شباك الترجي التونسي وهو ما حدث بالفعل".

وأتم: "لقد أحرزت أهداف عديدة ومؤثرة في شباك الترجي بعدها كان أهمهم مباراة في الدوري كان الترجي يحتاجها من أجل التتويج بالدوري ولكن هدفي عطل تأجيلهم".
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