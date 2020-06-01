للتغلب على مشكلات التجميل.. ضعى ملعقة من هذا الخليط على عينيك لمدة 10 دقائق

لم يعد الاعتناء بجمالك مهمه صعبة خلال الحجر المنزلى وإغلاق الكثير من مراكز التجميل إليك حيل سريعه للتغلب على أغلب مشاكل التجميل التى تواجهك يقدمها موقع برايت سايد



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الأسبرين لفطريات القدم

الأسبرين هو علاج جيد للكتل وفطريات القدم يمكنك سحق 4 أقراص في مسحوق وامزجها مع الماء وعصير الليمون.

ضع العجينة على منطقة الفطريات و افركي قدميك بلطف وجففيهما. كررى هذا مرتين في الأسبوع.

الأفوكادو للشعر المجعد

أصنعى قناع من الأفوكادو عن طريق هرس الأفوكادو مع بعض الزبادي ووضعه على شعرك لمدة 45 دقيقة مرتين في الأسبوع .

يحتوي الأفوكادو على فيتامينات مفيدة لترميم الشعر وتغذيته بينما يعمل الزبادي على ترطيب شعرك. يمكن استبدال الزبادي بالمايونيز.

البطاطس لعلاج علامات التمدد

يحتوي عصير البطاطس على فيتامينات ومعادن مفيدة تعزز نمو وترميم خلايا بشرتك ، ونتيجة لذلك ، تساعد في جعل العلامات تتلاشى. كل ما عليك فعله هو فرك شريحة البطاطس على علامات تمدد الجلد لعدة دقائق ، واتركيها تجف ، ثم اشطفيها بالماء.

لن يعالج عصير البطاطس علامات التمدد بشكل سحري ، لكنه سيجعلها أقل وضوحًا.

الملعقة المعدنية تخلصك من التورم

لقد سمعنا جميعًا أن أكياس الشاي والخيار وشرائح البطاطس يمكن أن تساعدنا في التخلص من الهالات السوداء وأكياس العين في الصباح ، ولكن هناك طريقة لا تتطلب أي منتجات على الإطلاق. لتضييق بشرتك وإزالة التورم والانتفاخ ، ضعي ملاعق معدنية باردة على عينيك لمدة عشر دقائق قبل وضع الماكياج.