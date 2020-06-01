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توك شو

ابن خالة حكم متوفي بكورونا يوضح تفاصيل إصابته.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:46 ص
سامح زيتون
سامح زيتون
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إبراهيم القادري
قال أحمد فؤاد ابن خالة حكم كرة القدم المتوفي بكورونا، إن حالة الكابتن سامح زيتون الذى يعمل حكم كرة قدم كانت متأخرة بسبب اصابته بفيروس كورونا ولم يكن يعاني من اى مشاكل مرضية.

وأضاف أحمد فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن فيروس كورونا ينتشر في جميع أنحاء العالم وليس مصر فقط.

وأوضح أحمد فؤاد، أن الحالة الصحية للكابتن سامح تدهورت خلال 5 أيام فقط بسبب إصابته بفيروس كورونا .

وتابع: أن الأعراض ظهرت عليه مثلما تظهر على أي مصاب بفيروس كورونا وبعد ذالك قمنا بالكشف علية وعمل التحاليل الأزمة.

واستكمل: أن عند تدهور حالته بسبب الالتهاب الرئوى قمنا بالدخول الي المستشفى وقبل وفاته تواصل مع جميع أقاربه وأصدقائه بشكل طبيعي.
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