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رياضة

أجايي يكشف دور حسام البدري في تألقه مع الأهلي.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:17 ص
جونيور اجاي
جونيور اجاي
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ياسمين تيسير
روى النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قصة دخول والدته في نوبة بكاء خلال تواجدها معه في مصر وخلال تواجدهما في أحد المولات في القاهرة من أجل التسوق.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "جماهير النادي الاهلي عظيمة، ودائمًا تدعمنا بشكل كبير، وفي أحد الأيام، والدتي كانت في مصر وكنا في احد المولات للتسوق، وعندما رأت جماهير الأهلي يلتفون حولي لإلتقاط الصور، بدأت تبكي بشدة بسبب حب الجماهير، فأكدت لها أن هذا الطبيعي بالنسبة لجماهير الأهلي، فهم متواجدون في كل مكان وهم يحبونه بشدة وهي الواقعه التي لن انساها".


وأضاف: "احساس رائع جدًا، فعندما يقدم الأهلي نتائج سيئة، اتفاجئ برسائل دعم من جماهير الأهلي المحبة للنادي، وتأكيدها على ثقتها في مستوايي وجميع اللاعبين رغم عدم قناعتهم بالأداء".

كما تحدث النيجيري جونيور أجايي،، عن علاقته بحسام البدري، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، ومدرب الأهلي سابقًا، وأسباب عدم مشاركته في بداية انضمامه لصفوف الأهلي.

وقال أجايي": "حسام البدري، مدرب رائع، كان أب بالنسبة لي، وساعدني كثيرًا في التألق بصفوف الأهلي، وأتمنى له التوفيق في مشواره مع المنتخب المصري، وآمل في العمل معه من جديد في تجارب أخرى".

وانتقل أجايي في حديثه حول أسباب عدم مشاركته في الفترة الأولى من انتقاله للنادي الأهلي، مؤكدًا: "كنت حزين تمامًا بسبب عدم مشاركتي فأنا أحب المشاركة دائمًا".

وتابع: "تحدث معي أكثر من لاعب بالفريق، وانتظرت الفرصة وهنا تدربت بشكل أقوى للحفاظ عليها ونجحت في التألق منذ المشاركة الأولى أساسيًا وسجلت أولى أهدافي في شباك الاتحاد السكندري وحصل الهدف على الأفضل في مسابقة الدوري وقته.
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