بـ 5 جنيهات وتستخدم 30 مرة.. وزيرة التجارة تتحدث عن تفاصيل الكمامة القماشية.. فيديو

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الكمامة أصبحت محور الحديث في كل الأماكن، لافته إلى أن منذ بداية الأزمة أصبح هناك مايعرف بـ تحدي الكمامات الطبية، متابعة: الدولة قدرت من خلال المصانع أنتاج الكمامات الطبية.
وأضافت نيفين جامع خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الدولة استطاعت أن توفر كل احتياجات المستشفيات والصيدليات، لافته إلي أن الوزارة اتجهت الفترة الماضية إلي التفكير فى توفير الكمامات القماشية، وذلك لأن الكمامات أصبحت منهج للتعايش مع فيروس كورونا خلال الأوقات القادمة.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تهدف إلى تشغيل المصانع الخاصة بصناعة المنسوجات في تصنيع الكمامات القماشية، وتابعت: أن الكمامات الطبية من المفترض أن يتم استخدامها في المستشفيات ومن قبل الأطقم الطبية.
وتابعت: أن هناك نوع من الكمامات الطبية يمكن استخدامه من قبل المواطنين، ولكن فى ضوء أنها أصبحت منهج حياة قامت الوزارة بأنتاج كمامات تحمي المواطنين وفى نفس الوقت تكون أقل فى التكلفة وفي متناول المواطن، لافته إلى أن وزارة الصحة أعطت وصفة معتمدة لصناعة تلك الكمامات حتى تكون مطابقة للمواصفات الطبية.
وأشارت إلى أن سعر الكمامة القماش سيكون فى حدود 5 جنيهات، ويمكن أستخدمها أكثرمن مرة، متابعة: تستخدم لمدة 30 يوم..وهي أمنة والصبغة المستخدمة تم معاينتها لتكون صالحة للأستخدام.
وأضافت نيفين جامع خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الدولة استطاعت أن توفر كل احتياجات المستشفيات والصيدليات، لافته إلي أن الوزارة اتجهت الفترة الماضية إلي التفكير فى توفير الكمامات القماشية، وذلك لأن الكمامات أصبحت منهج للتعايش مع فيروس كورونا خلال الأوقات القادمة.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تهدف إلى تشغيل المصانع الخاصة بصناعة المنسوجات في تصنيع الكمامات القماشية، وتابعت: أن الكمامات الطبية من المفترض أن يتم استخدامها في المستشفيات ومن قبل الأطقم الطبية.
وتابعت: أن هناك نوع من الكمامات الطبية يمكن استخدامه من قبل المواطنين، ولكن فى ضوء أنها أصبحت منهج حياة قامت الوزارة بأنتاج كمامات تحمي المواطنين وفى نفس الوقت تكون أقل فى التكلفة وفي متناول المواطن، لافته إلى أن وزارة الصحة أعطت وصفة معتمدة لصناعة تلك الكمامات حتى تكون مطابقة للمواصفات الطبية.
وأشارت إلى أن سعر الكمامة القماش سيكون فى حدود 5 جنيهات، ويمكن أستخدمها أكثرمن مرة، متابعة: تستخدم لمدة 30 يوم..وهي أمنة والصبغة المستخدمة تم معاينتها لتكون صالحة للأستخدام.