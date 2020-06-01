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دخلوا الحجر الصحي.. وصول رحلتين تقلان 351 عالقا مصريا بالكويت لمطار مرسى علم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:18 ص
وصول رحلتين تقلان
وصول رحلتين تقلان 351 عالقا مصريا بالكويت لمطار مرسى علم
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إبراهيم جادالله
استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء أمس الأحد ، رحلتين طيران استثنائتين، قادمتين من الكويت، تقلان على متنهما 351 عالقا مصريا بالكويت، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ايرو كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدني، لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى.

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن الرحلة الأولى التى وصلت اليوم من الكويت تقل 172 راكبا مصريا عالقا بالكويت، والثانية أيضا قادمة من الكويت تقل 179 راكبا، وهذه الرحلات تعد ضمن عدد كبير من الرحلات التى وصلت من الأراضى الكويتية، لنقل العالقين هناك لمطار مرسى علم الدولى، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.

 
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