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رياضة

إصابتان في نجوم المستقبل.. فيروس كورونا يضرب الدوري المصري قبل استئناف النشاط.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:38 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
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عمرو ابوبكر
أعلن محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، عن إصابة نجليه شادي الطويلة نائب رئيس النادي، ومهاب الطويلة مدير التسويق، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الطويلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" إن، شادي ومهاب الطويلة أصيبا بفيروس كورونا، هما درسا في الجامعة الأمريكية ولديهما وعي كبير، ورغم ذلك لم يلتزما بالحجر الصحي وسافرا،  ولذا لا يمكن المراهنة على الوعي. 


وأضاف: "استئناف النشاط الكروي سيكلّف مليار ونصف جنيه تقريبا لعمل إجراءات وقائية، وهذا للدرجة الأولى فقط ما نصيب باقي الدرجات وهل ستتعامل الدولة مع كل لاعب لأنه في درجة معينة أعتقد هذا غير صحيح. 

وواصل: "بعض أندية القسم الثالث والرابع لا تمتلك دورة مياه أو غرفة للفريق الزائر من الأساس، كيف سيتم المراهنة على وعي البشر وهم غير قادرون على مواجهة الفيروس من الناحية المادية. 

واختتم الطويلة تصريحاته بأن: "اللجنة الخماسية أنفقت 4 ملايين دولار على تقنية الفيديو دون أن يحق لها ذلك. 
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