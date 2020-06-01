الليمون يسجل 16 جنيها للكيلو.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 1 يونيو 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، الاثنين 1-6-2020، بسوق العبور للجملة، ويتراوح سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 1.7 جنيه و4 جنيهات. ننشرفي تعاملات اليوم، الاثنين 1-6-2020، بسوق العبور للجملة، ويتراوح سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 1.7 جنيه و4 جنيهات.





سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 1.5 إلى 3.5 جنيهات في الكيلو الواحد. وتراوحمن البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 1.5 إلى 3.5 جنيهات في الكيلو الواحد.





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وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و 4 جنيهات للكيلو الواحد، والفاصوليا 5 جنيهات، والباذنجان البلدي والرومي بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.





وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 4.5 جنيه في الكيلو، وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 2 و5 جنيهات، والبسلة بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد و البامية 12 جنية للكيلو.





اسعار الفاكهة فوصل سعر العنب البناتي إلى8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفروالة والكانتلوب بين 4 و7 جنيهات للكيلو وبلغ السعر الجوافة 9 جنيهات . أما عنفوصل سعر العنب البناتي إلى8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفروالة والكانتلوب بين 4 و7 جنيهات للكيلو وبلغ السعر الجوافة 9 جنيهات .