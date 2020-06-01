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اقتصاد

الليمون يسجل 16 جنيها للكيلو.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 1 يونيو 2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:23 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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أحمد علام
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، الاثنين 1-6-2020، بسوق العبور للجملة، ويتراوح سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 1.7 جنيه و4 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 1.5 إلى 3.5 جنيهات في الكيلو الواحد.


وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و 4 جنيهات للكيلو الواحد، والفاصوليا 5 جنيهات، والباذنجان البلدي والرومي بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 4.5 جنيه في الكيلو، وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 2 و5 جنيهات، والبسلة بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد و البامية 12 جنية للكيلو.

أما  عن اسعار الفاكهة فوصل سعر العنب البناتي إلى8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفروالة والكانتلوب بين 4 و7 جنيهات للكيلو وبلغ السعر الجوافة 9 جنيهات .
وسجل سعر الاناناس 35 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو الليمون البلدي إلى 16 جنيها.
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