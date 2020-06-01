توجد مواصفات قياسية لها.. محمد عز العرب: ليست كل كمامة قماش آمنة.. فيديو

قال الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن هناك الكثير من مراكز الأبحاث أجازت استخدام الكمامات القماش .





وأضاف محمد عز العرب خلال حوارة في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، إن سبب السماح باستخدام الكمامات القماش كان بهدف توفير الكمامات الطبية الي الأطقم الطبية فقط .





واوضح محمد عز العرب ، ان هذا التخوف كان بسبب عدم معرفة وقت انتهاء فيروس كورونا وبالتالي كان الهدف هو توفير القدر الكافي من الكمامات الطبية .





وتابع : أن الكمامات القماش ليست أمنة و توجد مواصفات قياسية للكمامات وتم السماح لها ولكن بشروط معينة .









واستكمل : أن وزارة الصناعة المصرية وضعت مواصفات قياسية لتصنيع الكمامات القماش .