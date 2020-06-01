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توك شو

توجد مواصفات قياسية لها.. محمد عز العرب: ليست كل كمامة قماش آمنة.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:35 ص
محمد عز العرب
محمد عز العرب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن هناك الكثير من مراكز الأبحاث أجازت استخدام الكمامات القماش .

وأضاف محمد عز العرب خلال حوارة في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، إن سبب السماح باستخدام الكمامات القماش كان بهدف توفير الكمامات الطبية الي الأطقم الطبية فقط .

واوضح محمد عز العرب ، ان هذا التخوف كان بسبب عدم معرفة وقت انتهاء فيروس كورونا وبالتالي كان الهدف هو توفير القدر الكافي من الكمامات الطبية .

وتابع : أن الكمامات القماش ليست أمنة و توجد مواصفات قياسية للكمامات وتم السماح لها ولكن بشروط معينة .


واستكمل : أن وزارة الصناعة المصرية وضعت مواصفات قياسية لتصنيع الكمامات القماش .
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