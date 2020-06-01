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رياضة

إسلام حافظ: أنا زملكاوي وبتشرف بإنتمائي للقلعة البيضاء

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
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ملك موسي
ذكر الفنان الشاب إسلام حافظ أحد نجوم مسلسل الإختيار والذي أدى خلاله دور أبو سعد الجنوبي أحد العناصر الإرهابية أن مشروع مسلسل الإختيار كان من أصعب المشاريع الفنية التي قام بتأديتها وأنه سعيد بنجاح العمل بعد الجهد الكبير الذي بذله الجميع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم أنه زمالكاوي ويتشرف كثيرًا بأنه مشجعًا لنادي الزمالك مؤكدًا أن نادي الزمالك هو بيته ودائما ما يذهب هناك ويجلس بملعب الهوكي الشهير بالنادي.

وأشار الفنان الشاب إلى أنه معجب جدا بحارس مرمى نادي الزمالك محمود جنش نظرا لمروره بفترات صعبة مع الفريق ونجح في إنقاذ الفريق أكثر من مرة وهذا يعرفه الجميع وكان أحد أسباب فوز الزمالك بالبطولات معتبرا أن جنش أحد الظواهر في تاريخ حراسة مرمى نادي الزمالك

واختتم إسلام حافظ مداخلته بأنه لولا الإصابة التي تعرض لها جنش لكان له شأن آخر فهو يمتلك موهبة كبيرة في حراسة المرمى تجعله دائما حارسًا أساسيا للزمالك والمنتخب المصري.
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