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رياضة

أجايي يرد على اتهامه بتمثيل الإصابة.. ويؤكد: أفضل لحظاتي حين أسجل في الزمالك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:17 ص
جونيور اجاي
جونيور اجاي
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ياسمين تيسير
أكد النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يجيد التمثيل أو السقوط بدون داعي على أرض الملعب من أجل الحصول على ضربات ثابتة لصالحه.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "لا أفكر في مثل تلك الأمور نهائيًا، ولم أفعل ذلك الأمر طوال مشواري الكروي إلا مرة أو مرتين وكان خارج الأهلي".


وتابع: "ما حدث في مباراة الزمالك كان بسبب الحكم، فكنت استحق ضربة ثابتة فتعرضت للشد من جانب لاعب الزمالك، وتوقعت أن يحتسب الحكم خطأ لصالحي أو ربما يوقف اللعب للإطمئنان عليا ولكن هذا لم يحدث فاضطريت لاستكمال اللعب لمصلحة الفريق".

واضاف أجايي، إن يفضل لعب المباريات الكبيرة وخاصة أمام نادي الزمالك إضافة إلى مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أجايي": "أعلم جيدًا أن الجماهير تركز وتهتم المباريات الكبيرة وهي مباريات دوري أبطال إفريقيا ومباريات الزمالك، لذلك انا أفضل دائمًا وأفرح بالتسجيل في شباك الزمالك".

وانتقل أجايي في حديثه إلى هدفيه في شباك الزمالك بلقاء السوبر قبل الأخير الذي توج الأهلي بلقبه في شهر سبتمبر الماضي على ستاد برج العرب وانتهى بنتيجة 3 /2.

وأوضح أجايي: "تفاجئت بالمشاركة أساسيًا في تلك المباراة بمركز رأس الحربة، رغم أنني كنت خارج التشكيل ودكة البدلاء أمام كانو سبورت بدوري الأبطال وهي المباراة الأولى لفايلر مع الأهلي".

وتابع: "كان أزارو ومروان محسن مصابين، وفايلر كان يفاضل بيني وبين صلاح محسن، وهنا فاجئني بالمشاركة أساسيًا في مركز رأس الحربة قبل المباراة بـ48 ساعة، وكنت أركز جيدًا للتسجيل والحفاظ على مكاني في التشكيل وكسب ثقة فايلر وهذا ما تحقق".
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