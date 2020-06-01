AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مميزات الأمان والتكنولوجيا.. هونداي اوديسي أفضل سيارة عائلية في 2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تبحث دائما العائلة عن سيارة مختلفة تلبي احتياجتها وتكون مليئة بمميزات الامان والتكنولوجيا وهذا قدمته هوندا ادويسي 2020 .

تعد هذه السيارة العائلية الفاخرة من أكثر السيارات العائلية التي نالت تقييمات جيدة من الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات هوندا .

تم تصميم هذا الهيكل ليكون أقرب قليلا إلى الأرض من سيارات متعددة الاستخدامات المتعارف عليها ما يجعل عمليه الدخول والخروج منها أكثر عملية وسهولة .

أما من أبرز المشاكل التي تجنبتها هوندا في هذه السيارة هي الخدوش على أبواب السيارة  لذلك صممت هوندا الباب ليكون جرار .

كما زودت هوندا اوديسي 2020 بثلاث صفوف من المقاعد لتستوعب العائلة بأكملها مع وجود طي المقاعد الصف الثاني لزيادة المساحة داخل السيارة .

واضافت هوندا ميكروفون ومكبرات لتواصل قائد السيارة مع المقعد الخلفي الثالث بسهولة ويمكن التحكم في كل  ذلك بالإمكانيات من خلال الشاشة الترفيهية .

 كما أضافت الشركة اليابانية العريقة لطراز هوندا اوديسي محرك يستطيع توليد قوة 280 حصان، لتناسب العديد من انماط القيادة على مختلف الطرقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيفروليه اكوينوكس العائلية الجديدة تقدم حلولا مبتكرة لسلامة الأطفال

5 ابتكارات ذكية وضعتها شركات السيارات للنساء

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

تقرير مفصل عن هوندا سيتي honda city 2020.. صور

ترشيحاتنا

بركب دعامات في القلب.. محمد هنيدي عن سبب عدم حضوره جنازة حسن حسني

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

5 بنود في جدول أعمال مجلس إدارة الأهلي .. الثلاثاء

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 6 يونيو.. والرابط المتداول مزور

خبير لوائح: الزمالك يستحق لقب القرن .. والأهلي حصل عليه بصفقة مع الكاف .. فيديو

AdvertisementS

بعد نجاح الاختيار.. حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

ألف سلامة عليك يا صاحبي.. هاني رمزى يدعو لـ محمد هنيدي

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة