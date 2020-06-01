مميزات الأمان والتكنولوجيا.. هونداي اوديسي أفضل سيارة عائلية في 2020



تعد هذه السيارة العائلية الفاخرة من أكثر السيارات العائلية التي نالت تقييمات جيدة من الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات هوندا .



تم تصميم هذا الهيكل ليكون أقرب قليلا إلى الأرض من سيارات متعددة الاستخدامات المتعارف عليها ما يجعل عمليه الدخول والخروج منها أكثر عملية وسهولة .



أما من أبرز المشاكل التي تجنبتها هوندا في هذه السيارة هي الخدوش على أبواب السيارة لذلك صممت هوندا الباب ليكون جرار .



كما زودت هوندا اوديسي 2020 بثلاث صفوف من المقاعد لتستوعب العائلة بأكملها مع وجود طي المقاعد الصف الثاني لزيادة المساحة داخل السيارة .



واضافت هوندا ميكروفون ومكبرات لتواصل قائد السيارة مع المقعد الخلفي الثالث بسهولة ويمكن التحكم في كل ذلك بالإمكانيات من خلال الشاشة الترفيهية .



كما أضافت الشركة اليابانية العريقة لطراز هوندا اوديسي محرك يستطيع توليد قوة 280 حصان، لتناسب العديد من انماط القيادة على مختلف الطرقات.



تبحث دائما العائلة عن سيارة مختلفة تلبي احتياجتها وتكون مليئة بمميزات الامان والتكنولوجيا وهذا قدمته هوندا ادويسي 2020 .