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توك شو

نعالج أكثر من 80 ألف شخص.. تعرف على جروب إغاثة مرضى كورونا.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:12 ص
مؤسس جروب إغاثة مرضى
مؤسس جروب إغاثة مرضى فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال دكتور حسام الدين مصطفى، ادمن جروب اغاثة مرضى فيروس كورونا، إن فكرة الجروب جاءت بعدما وجد أكثر من حالة قريبة منه، متابعا: في حالات كتير أوي انا ساعدتها وخفت الحمدلله".

وأضاف حسام الدين مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم"، أن العلاج الذى يقدم للمرضى ماهو إلا برتوكول وزارة الصحة، بالإضافة إلي بعض الأدوية التى تختلف وفقا للحالات.

وأوضح أن أغلب الحالات التى تتواصل مع الجروب لا تحتاج إلى دخول إلي المستشفى، متابعا: هناك من يصاب بفقد حاصه الشم..الأعراض خفيفة".

وتابع: مع زيادة عدد المتواجدين بالجروب، تم وضع بوستات تحتوي على إجابات الأسئلة المنتشرة، وذلك حتى يحصل الجميع على إجابات فورية.

وأكد على أن الوزارة توفر مثل هذة الجروبات والمواقع، ولكن حالة الهلع المحيطة بهم لا تمكنهم من الوصول إلي تلك المواقع.

وأختتم قائلا: الجروب وصل عدد المشاركين به إلي أكثر من 80 ألف شخص، معقبا: معظمهم مصابين بفيروس كورونا.
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