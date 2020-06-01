الولايات المتحدة تسجل 598 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، تسجيل 598 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد.





وأوضحت بيانات مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية والوقاية حتى السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1761503 حالة، بينها 103700 وفاة.





وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ6 ملايين حالة، بينما بلغ عدد الوفيات في دول العالم 367 ألفا و 166 حالة.





يأتي ذلك واجتاحت احتجاجات عنيفة مدن الولايات المتحدة إثر مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا قبل أيام، واندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في مدن عدة، إلى درجة استدعت تدخل الحرس الوطني في بعض الولايات للسيطرة على الأوضاع.





وأصيب عدد من ضباط الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس اثناء اشتباكات مع متظاهرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حطم المحتجون عددًا من سيارات الشرطة.