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توك شو

المستشار السابق لـ ترامب يعترف: العنف ضد السود يحدث كل أسبوع.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:21 ص
مستشار العلاقات الخارجية
مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس ترامب
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اسراء صبري
قال وليد فارس، مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس ترامب، إن حادثة قتل المواطن ذو الأصل الإفريقي تحدث كل أسبوع فى مناطق مختلفة فى أمريكا، لافتا إلى أن وجود مشاكل اجتماعية ما بين المواطنين الأمريكيين، وذلك لأسباب متفرقة.

وأضاف وليد فارس، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم"، تقديم الإعلامي"خالد أبو بكر"، المذاع على قناة "on e"، أن مثل هذة المشاكل تحدث فى العديد من الدول، لكن الإعلام الأمريكي يلقي الضوء عليها بنسبة كبيرة، ولذلك تحدث نقاشات قوية وحادة بينهم.

وتابع مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس ترامب، أن حادث العنف ضد الشاب ذو الأصل الأفريقي أثر على المواطنين فى أمريكيا، لافتا إلى تحرك وزارة العدل فى هذة القضية لمحاكمة المخطئ.

وأوضح أن ردود الفعل تجاه الحادث اختلفت، فهناك رد فعل سلمي وذلك من خلال القيام بمسيرات سلمية تنادي برفض هذا العنف، إضافة إلى وجود رد فعل آخر وهم الأفراد الذين يتواجدون في حالة التظاهرات لكن يتجهون إلى المحلات.

وأشار إلى أن هذة الجماعات ليس لها علاقة بالموضوع، مضيفا: أما ردة الفعل الثالثة فهي مرتبطة بالجماعات المنظمة، متابعا: الرئيس ترامب قام بوضعها على قائمة المنظمات المتطرفة.

ولفت إلى أن المشاهدين من الخارج لا يستطيعون الفصل بين ردود الفعل، معقبا: سيعتقدون أن جميعهم واحد.
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