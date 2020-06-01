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أخبار العالم

حريق في كنيسة أثرية بالقرب من البيت الأبيض

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:22 ص
حريق في كنيسة - ارشيفية
حريق في كنيسة - ارشيفية
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القسم الخارجي
اندلع حريق ضخم في كنيسة سانت جون الأثرية بالقرب من البيت الابيض، اليوم، وذلك مع الاحتجاجات التي يشهدها محيط البيت الابيض. 

وأعلن حاكم واشنطن الأمريكية، جاي إنسلي، اليوم، الدفع بـ 200 عنصر إضافي من الحرس الوطني لوقف أعمال النهب في المدينة. 

وفرض عمدة واشنطن، اليوم الإثنين، حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بسبب الاحتجاجات. 

ونشر مراسل شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الإثنين، شريط فيديو للاشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين في واشنطن. 

فرضت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، حظر التجول الليلي على 25 مدينة، وسط الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنف الشرطي. 
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