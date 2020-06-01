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أخبار العالم

لمواجهة الاحتجاجات.. استدعاء جميع أفراد الحرس الوطني الأمريكي إلى العاصمة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
قرر حاكم العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الإثنين، استدعاء جميع افراد قوات الحرس الوطني إلى العاصمة للسيطرة على الاحتجاجات بالقرب من البيت الأبيض. 

وذكرت إحصائيات كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية، عن إلقاء السلطات الأمريكية القبض على أكثر من 4 آلاف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. 

وأعلن حاكم واشنطن الأمريكية، جاي إنسلي، اليوم، الدفع بـ 200 عنصر إضافي من الحرس الوطني لوقف أعمال النهب في المدينة. 

وفرض عمدة واشنطن، اليوم الإثنين، حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بسبب الاحتجاجات. 

ونشر مراسل شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الإثنين، شريط فيديو للاشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين في واشنطن. 

فرضت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، حظر التجول الليلي على 25 مدينة، وسط الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنف الشرطي. 
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