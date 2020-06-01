أخبار الرياضة.. هاني حتحوت يقطع مداخلة مرتضى منصور على الهواء.. إصابتان في نجوم المستقبل بـ فيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي:
كشف التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك السابق، عن اللاعبين الذين وقفوا بجانبه في محنته خلال الفترة الماضية، بعد الحكم عليه بالسجن، إضافة إلي أزمته مع القلعة البيضاء.
علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على القضية المتداولة حاليا أمام المحكمة الرياضية الدولية المعروفة بالكاس بين الترجي والوداد البيضاوى بشأن نهاءى دورى ابطال افريقيا.
- أعلن محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، عن إصابة نجليه شادي الطويلة نائب رئيس النادي، ومهاب الطويلة مدير التسويق، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
- رفض الإعلامي هانى حتحوت، تجاوزات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى حق زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق.