الولايات المتحدة تسجل 19788 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 19 ألفا و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة الأمريكية.





كما كشفت تسجيل ما يقرب من 600 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة.





ويبلغ إجمالي الاصابات بالفيروس حتى الآن 1790191 إصابة، بما في ذلك 104381 ​​حالة وفاة على الأقل.





يأتي ذلك واجتاحت احتجاجات عنيفة مدن الولايات المتحدة إثر مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا قبل أيام، واندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في مدن عدة، إلى درجة استدعت تدخل الحرس الوطني في بعض الولايات للسيطرة على الأوضاع.





وأصيب عدد من ضباط الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس اثناء اشتباكات مع متظاهرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حطم المحتجون عددًا من سيارات الشرطة.