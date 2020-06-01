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توك شو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 1- 6-2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:40 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج 8 الصبح" على قناة "دي إم سى" اليوم، الأثنين 1 -6 -2020، أسعار الدولار والعملات الأجنبية المختلفة.
 
أسعار العملات الأجنبية اليوم، الاثنين 1- 6 -2020

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.89 جنيه للبيع، و15.79 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.70 جنيه للبيع و17.48 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 19.69 جنيه للبيع و19.40 جنيه للشراء

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.23 جنيه للبيع و4.12 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 51.53 جنيه للبيع، و49.95 جنيه للشراء.
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