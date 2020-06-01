لأول مرة منذ 9 أسابيع.. العاصمة الروسية تخفف إجراءات مواجهة كورونا

بدأت العاصمة الروسية موسكو ، اليوم الاثنين، تخفيفا جزئيا لإجراءات العزل العام الصارمة المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس.





ووفقا لوكالة "رويترز"، تمكن سكان العاصمة الروسية، اليوم الاثنين، من الخروج للتنزه وفتح مراكز التسوق ومعظم المنتزهات لأول مرة منذ 9 أسابيع.





وتسمح السلطات لمواطني موسكو بالخروج 3 مرات اسبوعيا في أيام محددة بناء على عناوين المنازل.





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كما سمحت السلطات، أيضا، لمعظم المنتزهات ومراكز التسوق بإعادة عملها اعتبارا من اليوم، الاثنين، حسبما ذكر المسؤولون.





وتعد روسيا من اكثر الدول تضررا بالوباء فهي تحتل المرتبة الثالثة على قائمة دول العالم من حيث أعلى الإصابات.





ومنذ تفشي وباء كورونا في البلاد، سجلت روسيا أكثر من 400 ألف إصابة بالفيروس ومايزيد عن 4500 حالة وفاة.



