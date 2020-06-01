بمشاركة 10 دول.. انطلاق الاجتماع الثاني لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص

بعد ارتقاع عدد اللاعبين القادة الى 20 لاعبا و15 مرافقا يمثلون عشر دول عربية هى الامارات، لبنان ،الكويت، المغرب ،سوريا ،البحرين ، عمان، مصر ، وتونس، والاردن يتطلق فى الحادية عشرة من صباح غدٍ الثلاثاء اعمال الإجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص عبر المنصة الإفتراضية زووم (Zoom)، والتى تستمر حتى 4 يونيو.









ويمثل مصر فى هذه الاجتماعات يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد) ، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائده) ،و هايدى ياسر (لاعبه قائده) ، شريف محمد ندى (لاعب قائد) ، ومريم عزب ( لاعب قائد ) ، ملك حسنى (مرافق)،و طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصرى)





وصرحت نيبال فتونى مدير عام المبادرات بأن الاجتماعات سوف تشهد على مدى ايامها الثلاثة مجموعه من الورش والمحاضرات ، حيث يبدأ جدول اعمال الاجتماعات وقبل الجلسة تعريفية لجميع المشاركين من الدول العربية ، كلمة ترحيبية من المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى والتى يرحب فيها باللاعبين والمرافقين والتعبير عن سعادته لمواصلة هذا المجلس اعماله رغم ما يمر به العالم من جائحة كورونا ، ومتنميا لهم الاستفادة من المحاضرات والورش التى يشهدها اجتماعهم الثانى.









وتضيف نيبال ثم تبدأ اجنده الاجتماعات بمحاضرة عن يومياتنا في الحجر المنزلي و أفضل الطرق للبقاء بصحة جيدة والمحافظة على معنويات عالية وإيجابية‘ واستعراض أفكار يمكننا تطبيقها لنبقى إيجابيين، وسيتم الادلاء بفكرة عن كيف أن المشاركة في الاولمبياد الخاص ساعدت على التأقلم مع جائحة كورونا.









ويشهد اليوم الثانى من الاجتماعات الافتراضية بمحاضرة عن التخطيط الاستراتيجي للاولمبياد الخاص من خلال مناقشة نقاط الاسترانيجية العالمية 2021-2025 والتي كان اللاعبون القادة قد تعرفوا على محتواها خلال إكمال الإستبيان المتعلق بهذه الإستراتيجية من قبل اللاعبين القادة ، يتبعه نقاش تفاعلي مع اللاعبين القادة حول الاستراتيجية المقترحة، وتواصل الحلقات النفاشية بدورها في المجلس العالمي لمداخلات للاعبين القادة والصفات التي يجب أن تتمتع بها لتمثل اللاعبين القادة عالميًا،فيما تقوم لينا هشام بالقاء محاضرة حول تقنيات اعادة التدوير.





اما اخر ايام الاجتماعات وكما تشير ليله الشنوى مدير البرامج الصحية فسوف يبدأها الدكتور احمد جمال بمحاضرة مهمة حول معلومات مفيدة عن جائحة كورونا ، وتقوم كلاري بجلسة زومبا الرياضية الراقصة ، وتقوم د. نورة الإبياري بالقاء محاضرة حول صحة ونظافة الفم، ويشهد هذا اليوم جلسة اعادة التدوير الثانية باستخدام علب الكرتون وعلب المناديل الفارغة و-علب الدواء ، ثم جلسة عن التوعية ضد كورونا واهمية استخدام الماسكات وادوات التعقيم ، ويختتم هذا اليوم بورشة عن فرش الاسنان وخيط الاسنان واستكمال محاضرة الاهتمام بنظافة الفم .