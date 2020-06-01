مصطفى بكري: 111 نائبا تونسيا مع قرار سحب الثقة من الإخواني راشد الغنوشي

نشر الإعلامي مصطفى بكرى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "تويتر" تغريدة جديدة بشأن سحب الثقة من الإخواني راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي لتآمره مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكتب مصطفى بكري: " صباح الفل ، أكثر من ١١١ نائب تونسي حتى الآن مع قرار سحب الثقة من الإخواني راشد الغنوشي من منصبه كرئيس لمجلس النواب، الغنوشي استغل منصبه وتآمر مع سيده أردوغان ضد أمن تونس وأمن ليبيا، حقا الإخوان لا يتعلمون الدروس ولا يتعظون ولا يعتبرون، لذلك يوحدون الجميع ضدهم بأفعالهم".
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كان الغنوشي أثار جدلًا واسعًا الفترة الماضية، بعد عقده لقاء سريا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأثارت زيارة الغنوشي إلى تركيا ولقاؤه أردوغان تساؤلات كثيرة في تونس حول توقيتها وأسبابها، وخلّفت شكوكا وهواجس حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالوضع الداخلي في البلاد والتطورات الأخيرة في ليبيا.