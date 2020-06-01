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أخبار العالم

رئيس الوزراء الأرميني يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، عن إصابة جماعية لعائلته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قيامهم بالفحص الخاص بالفيروس والذي كانت نتيجته إيجابية.
ونقلت صحيفة بانوراما الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن نيكول قوله عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد اجتزت فحص الكشف عن فيروس كورونا وللأسف تبين أنه إيجابي".
وأضاف باشينيان، قائلا: "بعد ذلك، اجتازت عائلتي فحص الكشف أيضا ولسوء الحظ تبين أنهم مصابون أيضا بفيروس كورونا المستجد لكن بدون أي أعراض تذكر".
وأشار باشينيان: "نحن جميعا معزولون ونطبق الحجر المنزلي وسأعمل من المنزل".
وخلص رئيس الوزراء، قائلا: "لاحظت خلال ورشة عمل أن نادلا كان دون قفازات وقدمت له ملاحظة وبعد حين تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد".

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